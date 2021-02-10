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محافظات

محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:58 م
محافظ كفر الشيخ يُسلم
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية بقلين
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محمود زيدان
سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، اليوم الأربعاء، الوحدات السكنية وعددها 18 وحدة سكنية بمدينة قلين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الإسكان، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

قال محافظ كفر الشيخ، إن عدد العمارات التي تم إنشاؤها 24 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، تم تسكين 160 وحدة سكنية، وتسليم اليوم 18 وحدة سكنية لأصحابها المُتقدمين من مُستحقيها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مُهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، منوهًا أن هذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية فى مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريبًا.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها، لتوفير احتياجات الأسر من مواد غذائية وغيرهم، وتوفير وسيلة المواصلات لها، وتوفير كافة الخدمات للأهالي. 

وهنأ المحافظ، المُستحقين، قائلًا: "إنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يُوفر له حياة كريمة"، لافتًا أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية في قلين..شاهد
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