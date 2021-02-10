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فن

لقاء الخميسي تستعد لحفلها غدا بساقية الصاوي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة من كواليس الاستعداد لحفلتها غدا في ساقية الصاوي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت الخميسي معلقة عبر صورتها: "مستنيكم بكره في حفلة الصاوي ...يالا نغني".


وستحيى الفنانة لقاء الخميسي لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية مساء الخميس 11 من فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.

ولقاء الخميسي ممثلة مصرية درست في «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة، كما قدمت دورا ناجحًا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر. وعام 2012 نجحت بنجاح الزوجة الرابعة بدمها الخفيف والمرِح.

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