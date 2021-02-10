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رياضة

دعمكم يعني الكثير لي..موسيماني يعلق على مساندة الجماهير له قبل مواجهة بالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي رسالة شكر لجماهير الفريق عقب دعمه بعد الهزيمة أول أمس أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ونشر موسيماني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من رسائل الجماهير له.

وعلق ":" أنه اشرف وخبره كبيره لي وللفريق المشاركه في كاس العالم للأندية ...دعم الجماهير لي من جميع أنحاء العالم يعني الكثير لي "

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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