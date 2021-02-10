وكالة الفضاء المصرية: مسبار الأمل سيسهل على الدول العربية الاستفادة من المعلومات الفضائية

قال محمد القوصى
الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق مسبار الأمل الإماراتى فى صيف
العام الماضى واقتراب وصوله اليوم إلى سطح المريخ، يترجم ثقافة اللامستحيل ، التي
تولد لدى الشباب العرب ليكون لها مردود على المجتمع بشكل عام، كما يعد هذا إنجازا
عظيما بكل المعايير لصعوبة تحقيقه.
رئيس جامعة حلوان يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك مصر
ووجه القوصي
التهنئة لدولة الإمارات لاطلاقها مسبار الأمل الإماراتى ووصوله إلى سطح المريخ ،
مشيرا إلى أنه يتوقع بعد عام من اليوم،
وجود غزو الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، من خلال المشاريع العامة التي سينجزها
الشباب المصري والاماراتي ، بحيث يكون هناك مركبة فضائية عربية ستخطو كوكب المريخ،
متمنيا التوفيق ان تكون الأنشطة في مجال الفضاء جماعية بشارك بها الأول
العربية، وخاصة وأن مجال الفضاء مكلف
ويحتاج لخبرات متعددة.