ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لـ طوكيو.. وديتان للمنتخب الأولمبي أمام فرق أوروبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
يجرى اتحاد الكرة مفاوضات مع العديد من الاتحادات الأوروبية من أجل خوض مباراتين وديتين بين منتخبات بلادها ومنتخب مصر الأوليمبي خلال شهر مارس المقبل فى القاهرة.

ويشارك منتخب أولمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب فى نهائيات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل بعد تتويجه بلقب أمم أفريقيا الذى أقيمت فعالياته نهاية عام ٢٠١٩.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي إلى تجهيز لاعبو اوليمبي الفراعنة واستغلال فترة الأجندة الدولية خلال شهر مارس المقبل لإعداد المنتخب للمشاركة فى اولمبياد طوكيو.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، القائمة النهائية لـ أولمبي الفراعنة إلى اللجنة الأولمبية الدولية نهاية شهر يونيو المقبل.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية فى وقت سابق بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة تضمن جدول مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الإلكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020. 

وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

داخل سيارته.. شاهد أحدث ظهور لـ رمضان صبحى

فى معسكر مارس .. جلسة بين شوقى غريب ومحمد صلاح لحسم مشاركته فى الأولمبياد

أولمبياد طوكيو تسأل مصر: هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني

شوقي غريب يرسل قائمة المنتخب الأولمبي النهائية يونيو المقبل

ترشيحاتنا

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

قرقاش يغادر.. حاكم دبي يجري تعديلا وزاريا في الخارجية الإماراتية

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة