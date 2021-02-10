بعثة المنظمة الدولية للهجرة: يوجد تنسيق مع وزارة الداخلية للتعرف على هوية المهاجرين

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دى بويك: إن هناك آليات للتعامل مع المهاجر غير النظامي.





وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية برئاسة طارق رضوان " نتحدث مع هذه الفئات أننا لن نقبض عليكم ونتعرف عليهم ويمكن أن يكونوا يعانون من الوباء والتسجيل لدينا يجعل لهم الضمانة أننا ونقول أننا لن نوشى بهم وبوضعهم غير المنظم".





وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، "نعمل مع وزارة الداخلية للتعرف على بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين ولنعرف من هم والموقف الذي يعيشونه، ونشرح لهم الحقوق والواجبات ونساعدهم في العودة لبلادهم.





وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة" المشكلة الثانية لها علاقة بالهجرة غير النظامية لأسباب اجتماعية ويودون ان يتركوا مصر ليعطوا خدمة لابائهم فيما يتعلق بالصحة و ليس لديهم القدرة على ان يعطوا لاهلهم الرعاية الصحية في الخارج.





وأضاف أن هناك أسبابا أخرى للهجرة يتعلق بأن أن الكثير من الشباب لديهم الشهادات وسوق العمل لا يجعلهم يحصلون على فرص عمل تتماشى مع مؤهلاتهم لاسباب اجتماعية واقتصادية ويجب التعاون الدولي لنعمل هذا الصدد و التزمت به مصر بشدة .





وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة توعية الشباب، مشيدا باستقبال مصر عددا كبيرا من المواطنين .





وتابع "هذا قد يكون عبئ على الدولة و يكون بمثابة تكلفة كبيرة والتكلفة الاقتصادية لها تأثير كبير مشيرا إلى أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية و محاربتها من خلال جهات انقاذ القانون القوانين الخاصة بمناطق السيادة لمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية.





وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة " ناخذ في الاعتبار البعد الامني و و نحاول ان نتاكد من عدم تنسيقهم مع المجموعات الارهابية سواء في عمليات ارهابية او تهريب اسلحة او غير ذلك و نحاول ان نجد فرص عمل للشباب و تجنب المتاجرين بالبشر و رفع الوعي لدى الشباب ايضا .





و اشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة بمبادرة قوارب النجاة التي اطلقتها الدولة المصرية لمواجهة لمواجهة الهجرة غير القانونية .





و قال ان مصر جاذبة للهجرة لانها مستقرة و كل ما نسعى له هو الاستقرار في الدول الاخرى، و نتعاون مع الحكومات من اجل مواجهة الجرائم السيبرانية وتطوير المنظومة التشريعية هامة بهذا الامر.



