أخبار العالم

مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة

فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد 26 أكتوبر 205، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، تناول خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق المستمر بين مصر والسلطة الفلسطينية.

مؤتمر إعادة إعمار غزة

استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان توفير الدعم المالي والفني اللازم لمرحلة إعادة الإعمار.

وشدد الوزيران على ضرورة أن تلبّي عملية التعافي احتياجات الشعب الفلسطيني، وأن تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع ودعم التنمية المستدامة.

المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني

وناقش الجانبان خلال الاتصال، الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل، وتوحيد الصف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، لما لذلك من أثر في تعزيز الموقف الفلسطيني وتأكيد وحدة القرار.

واتفقا على مواصلة التنسيق لدعم كل ما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، بما يعزز فرص استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

الإصلاحات والإعلان الدستوري

تطرّق الاتصال إلى الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

أكد الوزير بدر عبد العاطي استمرار موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، وجهودها لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى التزام القاهرة بمساندة خطط إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي، ولتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
المسلسل العراقي "علي رشم"
جامعة سوهاج
الفاعليات
