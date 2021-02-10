القبض على صاحب محل أخشاب عرض ابنه للبيع على فيسبوك





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في (نجله ، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالي.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب ، مقيم بمحافظة الجيزة) .



