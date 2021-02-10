القبض على صاحب محل أخشاب عرض ابنه للبيع على فيسبوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في (نجله ، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب ، مقيم بمحافظة الجيزة) .
وبمواجهته أقر بقيامه بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية ، كما أضاف بقيامه بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض ، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع)، واتُخذت الإجراءات القانونية.