برلماني: حوار القاهرة بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين

أشاد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالحوار الفلسطيني، و الذي انعقد في القاهرة برعاية مصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدًا على أنه سيكون بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين وبناء رؤية وطنية واضحة أهدافها بين كافة الفصائل.





وأشار" عاشور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت على قائمة الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتي وقتنا الحالي، مؤكدًا على أن هذا الاهتمام لن يتوقف حتي يتم الوصول إلى حل عادل لهذه القضية، بشكل يحمي و ينصف حقوق الشعب الفلسطيني.





وأعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنيه من الفصائل الفلسطينية بضرورة توحد الجهود ونبذ الانقسامات، حتي يتم تكريس الجهود لتحريك المياه الراكدة، ورفع المعاناة عن عاتق الشعب الفلسطيني.





جاء ذلك بعد أن أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرهما الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح الحوار الفلسطيني والذي عقد خلال يومي ٨، ٩ من شهر فبراير الجاري.





وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت في التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.