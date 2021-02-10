ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: حوار القاهرة بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:41 م
حوار الفصائل الفلسطينية
حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
Advertisements
أميرة خلف
أشاد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالحوار الفلسطيني، و الذي انعقد في القاهرة برعاية مصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدًا على أنه سيكون بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين وبناء رؤية وطنية واضحة أهدافها بين كافة الفصائل. 

وأشار" عاشور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت على قائمة الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتي وقتنا الحالي، مؤكدًا على أن هذا الاهتمام لن يتوقف حتي يتم الوصول إلى حل عادل لهذه القضية، بشكل يحمي و ينصف حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنيه من الفصائل الفلسطينية بضرورة توحد الجهود ونبذ الانقسامات، حتي يتم تكريس الجهود لتحريك المياه الراكدة، ورفع المعاناة عن عاتق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد أن أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرهما الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح الحوار الفلسطيني والذي عقد خلال يومي ٨، ٩ من شهر فبراير الجاري. 

وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت في التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية.. صور

وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بداية للطريق الصحيح

سامح شكري: التصالح الفلسطيني ينعكس على قدرة الشعب على التفاوض في عملية السلام

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني

الرئيس يوجه بفتح معبر رفح ودعم مواطني قطاع غزة

ترشيحاتنا

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

قصر القبة يستعد لاستقبال أول حفل غنائي.. تفاصيل

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

عاش يا كابتن.. دينا الشربيني فى جلسة رفع أثقال.. شاهد

قرار الانتحار لم يكن تهديدا.. القصة الكاملة لـ أزمة شريف دسوقى مع منتج «بـ 100 وش»

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك