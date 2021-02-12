فيديو جراف.. احذر.. 5 أماكن يمكن لفيروس كورونا الاختباء بها

أصبح التحذير من فيروس كورونا سمة غالبة، سواء من الحكومات أو المنظمات الصحية الدولية، بسبب الانتشار السريع للفيروس المستجد.





لم يعد كافيا الإجراءات الاحترازية التي نتخذها يوميًا لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وإنما يجب معرفة الأماكن التي قد نرتادها يوميًا لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا.





لا يمكن أن تنتقل عدوى كورونا فقط عبر الأسطح المعدنية التي يعيش فيها الفيروس، فإن الفيروس يمكن أن يعيش أيضًا في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.









ولمزيد من التفاصيل حول أماكن يمكن فيروس كورونا الاختباء بها شاهد الفيديو جراف التالى.



