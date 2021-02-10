غلق 36 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق (36) منشأة طبية بنطاق المحافظة (عيادات طبية - معامل وأشعة - مراكز نساء وتوليد - حضانات - علاج طبيعي) لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون ، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية بمراكز ومدن المحافظة.





حيث وافق محافظ المنوفية على غلق مستشفى خاصة بمركز الباجور لمدة أسبوع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى و عدم اتباع الاجراءات الاحترازية للمرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية بالمستشفى، فضلا عن غلق مركز للعناية المركزة بناحية أشمون مخصص لاستقبال حالات كورونا بدون الحصول على الموافقات اللازمة للترخيص، وغلق (3) عيادات بناحية قويسنا والشهداء لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود غرفة لتعقيم الأدوات وعقد للنفايات الطبية.

كما وافق المحافظ على غلق (17) معمل خاص بمراكز شبين الكوم و الشهداء والباجور وتلا وأشمون لإدارتهم بدون ترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود لافتات ومطبعات وأختام مخالفة لما هو مرخص به ، كما تم غلق (4) مراكز علاج طبيعي بمنوف وقويسنا وتلا تدار بدون ترخيص ووجود أدوية غير مصرح بتداولها ، فضلا عن غلق (3) مراكز أشعة بنواحي شبين الكوم وأشمون والشهداء لعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة الى عدم وجود تعاقد محرقة ولا إيصالات توريد.