جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001

واضاف البيان انه تم منح الإدارة العامة لجامعة المنصورة الشهادة الدولية ISO 9001 لسنة 2015، نتيجة المراجعة النهائية والتي أكدت التزام الادارة العامة بالمواصفات الخاصة للحصول على شهادة الأيزو .

واشار البياتن الى ان ذلك يأتى في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة الى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة ومن خلال تنفيذ خطة التدريب لمركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وشركة ارتاك وفريق المراجعة الداخلية بإدارة الجامعة والإدارات المختلفة لتطوير وتحديث آلية العمل، والخطوات التي تم تنفيذها لتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة لتطبيق مواصفات ISO 9001:2015