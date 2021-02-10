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تعليم

جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:12 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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همت الحسينى
أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم الأربعاء أن شركة   ISO QAR  المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والحاصلة على الاعتماد البريطاني (UKAS) قامت  بالمراجعة الخارجية للجامعه وشملت المراجعة الخارجية جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة (29 إدارة) بإجمالي 63 إجراء عمل .

واضاف البيان انه تم  منح  الإدارة العامة لجامعة المنصورة الشهادة الدولية ISO 9001 لسنة 2015، نتيجة  المراجعة النهائية والتي أكدت  التزام الادارة العامة بالمواصفات الخاصة للحصول على شهادة الأيزو .

واشار البياتن الى ان ذلك يأتى في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري  وسعى جامعة المنصورة  الى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة ومن خلال تنفيذ خطة التدريب لمركز ضمان الجودة  وتقييم الأداء بالجامعة وشركة ارتاك وفريق المراجعة الداخلية بإدارة الجامعة والإدارات المختلفة  لتطوير وتحديث آلية العمل، والخطوات التي تم تنفيذها لتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة لتطبيق مواصفات ISO 9001:2015 
ومن جانبه ثمن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة جهود جميع العاملين بالجامعة  للحصول على شهادة " الأيزو"  خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة.

 
ومن جانبه أكد المهندس  محمد حجاج  ممثل شركة ISO QAR، أن جامعة المنصورة تحظى بسمعة طيبة محليا ودوليا وسعت خلال الفترة الماضية الى مطابقة المواصفات الخاصة بالأيزو وتطوير أداء الادارات وأسلوب التقييم وكذلك تميز استخدام البرامج الالكترونية في تنفيذ المهام ببن فرق العمل.
جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001
جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001
جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001
جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001
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