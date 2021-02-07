رئيس جامعة المنصورة يفتتح المقر الجديد لمكتب العلاقات الدولية للتواصل مع الجامعات الأجنبية

افتتح الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد المقر الجديد لمكتب العلاقات الدولية بالإدارة العامة للجامعة، بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة عزة إسماعيل عثمان مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور محمد أحمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الطلاب الوافدين و الدكتور أحمد فكرى مدير مكتب التايكو و الدكتور محمد السرجانى المدير السابق لمكتب العلاقات الدولية بالإضافة الى أعضاء المكتب محمد النجار و سالى مجدى وشيماء عبد الرازق.



وعقب مراسم الافتتاح عقد الدكتور أشرف محمد عبد الباسط إجتماعًا ناقش خلاله آليات ملف التمويل بالجامعة وكيفية استفادة الجامعة من منح التمويل المختلفة التي تقدمها المنظمات الدولية للباحثين المصريين بالاضافة لمناقشة سبل رفع مستوى الجودة وتصنيف الجامعة دولياَ ووضع خطة متكاملة للتعريف بفرص التمويل المختلفة للمشاريع الخاصة بالبرامج الدولية وإتخاذ ما يلزم لرفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال ورش عمل Online للتعريف بأجندة البرامج الدولية ومواعيد التسجيل فيها والتأكيد على التواصل مع خريجى جامعة المنصورة من الطلاب الوافدين بالتنسيق مع إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة.



واكد رئيس الجامعه ان مكتب العلاقات الدولية يهدف إلى مد جسور التواصل المعرفي بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية في مجالات العلوم والثقافة وغيرها وذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون مع الجامعات و المؤسسات التعليمية الإقليمية و الدولية.



واضاف ان المكتب يعمل على تعريف طلاب الجامعة بالبرامج الدولية الخاصة بالتبادل الطلابي والمنح الدراسية وفرص التدريب المتاحة لهم في الخارج و كذلك إعلام اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالبرامج الدولية الخاصة بدعم البحث العلمي وتمويل المشاريع العلمية وبرامج التبادل الأكاديمي.