غلق مخزنين لإعادة تعبئة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بالقليوبية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مخزنين للاتجار فى الدقيق المدعم بإعادة تعبئته فى أجولة الدقيق الحر بعزبة علي أفندى بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية .





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء هشام عبدالغفار مدير إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام تاجرين بتجميع حصص الدقيق المدعم من بعض الأفران البلدية وإعادة تعبئتها فى أجولة تخص الدقيق الحر لبيعه فى السوق السوداء.





وتبين للعميد محمد المحاريق رئيس مباحث البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة تموين القناطر الخيرية قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع وتم ضبط صاحبى المخزن وهما " محمد س "، و"عبدالنبى س " وتم العثور على كمية كبيرة من الدقيق المدعم جاهزة للطرح فى الأسواق، وبلغ عددها نحو 5500 جوال بالمخزنين.





وتم تحرير المحضرين اللازمين بالواقعتين وغلق المخزنين ووجهت النيابة للمتهمين فى الواقعتين تهمة الغش التجارى بتجميع الدقيق المدعم من الأفران البلدية بالمخالفة للقانون وإعادة تعبئته وبيعه فى السوق السوداء.



