ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل فى بنها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:03 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
لقى طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه فى الشارع بقرية ميت الحوفين التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة الى المستشفى والقى القبض على السائق وتم التحفظ علي السيارة.

وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه  ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم احمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد بمصرع طفل دهسته سيارة نصف نقل بقرية ميت الحوفيين دائرة المركز اثناء لهوه في الشارع.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 71344 " ق ب ع " قيادة " ا س ا " سائق فى أحد شوارع قرية ميت الحوفيين اصطدم بالطفل ويدعى " ع ر " 5 سنوات وأثناء لهوه فى الشارع ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثه لمستشفى بنها الجامعي تحت تصرف النيابة والقى القبض على السائق.

من جانبها أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الفودو والاستروكس والشادوا المخدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بقرى مركز طوخ بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم ليلا فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وهم "س ف ط" 33 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 250 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن 350 جراما ومبلغ مالي 175 جنيها وهاتف محمول و"ا م ا" عاطل ومقيم دائرة قسم قها حال استقلاله السيارة ملاكي ماركة تويوتا وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جراما ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول، و" ح ا ع " 21 سنة عاطل ومقيم أجهور الكبري دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 300 جرام ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة أمنية مكبرة.. سقوط عدد من تجار الكيف والاستروكس في القليوبية

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس شقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

عقب توصيل طفلها للمدرسة.. مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار ببنها

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار ببنها

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بــ طوخ

ترشيحاتنا

تصل للغرامة والحبس.. مجلس النواب يوافق على العقوبات بقانون المرور

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

ارتفاع جديد بأسعار الذهب وتراجع في الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020