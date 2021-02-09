مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل فى بنها

وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه ظروفها وملابساتها.



من جانبها أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الفودو والاستروكس والشادوا المخدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.



كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بقرى مركز طوخ بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم ليلا فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وهم "س ف ط" 33 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 250 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن 350 جراما ومبلغ مالي 175 جنيها وهاتف محمول و"ا م ا" عاطل ومقيم دائرة قسم قها حال استقلاله السيارة ملاكي ماركة تويوتا وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جراما ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول، و" ح ا ع " 21 سنة عاطل ومقيم أجهور الكبري دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 300 جرام ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول.



وانتقل على الفور العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 71344 " ق ب ع " قيادة " ا س ا " سائق فى أحد شوارع قرية ميت الحوفيين اصطدم بالطفل ويدعى " ع ر " 5 سنوات وأثناء لهوه فى الشارع ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثه لمستشفى بنها الجامعي تحت تصرف النيابة والقى القبض على السائق.