حبس مروجى الفودو والإستروكس المخدر بطوخ



وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بقرى مركز طوخ بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم ليلا فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وهم "س ف ط" 33 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 250 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن 350 جراما ومبلغ مالي 175 جنيها وهاتف محمول و"ا م ا" عاطل ومقيم دائرة قسم قها حال استقلاله السيارة ملاكي ماركة تويوتا وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جراما ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول ، و" ح ا ع " 21 سنة عاطل ومقيم أجهور الكبري دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 300 جرام ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول.



من جانبها أمرت نيابة قليوب بحبس جواهرجي متهم بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال المتضررين، وتكليف مباحث الأموال العامة بالتحري عن حجم ثروة المتهم والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأبنائه.



وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.



وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من عشرات المواطنين بلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها أحد تجار المشغولات الذهبية جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل عائد شهري إلا أنه امتنع عن صرف الأرباح لهم أو إعادة أموالهم.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن" 52 سنة جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم واكتشفوا أنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

