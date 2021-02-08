إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالقناطر

أطلق صاحب كشك الرصاص على عامل بمقهى وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بالاشتراك مع سائق توك توك بسبب خلافات مالية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جرى نقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى القناطر وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بوصول "ا.ج.ع عامل بمقهى ومقيم شلقان دائرة المركز لمستشفى القناطر مصاب بطلق ناري بسمانة القدم اليمنى فتحتي دخول وخروج.





وعلى الفور تم أخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب اتهم "ج.م" صاحب كشك سجائر ومقيم شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية و"ا.م.ه" سائق توك توك بالتعدي عليه بالضرب على أثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهم أطلق على أثرها الأول عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثا إصابته.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وجرى بإرشاد الأول ضبط السلاح الناري المستخدم فيها وهو عبارة عن فرد روسي محلى الصنع وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها امرت نيابة قليوب بحبس جواهرجي متهم بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه 4 ايام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال المتضررين، وتكليف مباحث الأموال العامة بالتحري عن حجم ثروة المتهم والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأبنائه.





وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.





وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من عشرات المواطنين بلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها أحد تجار المشغولات الذهبية جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل عائد شهري إلا أنه امتنع عن صرف الأرباح لهم، أو إعادة أموالهم.





وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن" 52 سنة جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم واكتشفوا أنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.