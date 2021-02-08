ضبط عاطلين بـ نصف كيلو هيروين وسلاح ناري بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عنصرين اجراميين بالخانكة وبحوزتهما سلاح ناري ونصف كيلو هيروين مخدر و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.









وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام عاطلين من قرية القلج التابعة لمركز الخانكة، بالإتجار في الهيروين على نطاق واسع.





وعلى الفور تم اخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وقامت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمين وهم " م ر م " 22 سنة عاطل و" ع ح ع " 29 سنة عاطل وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر البودر تزن 450 جراما ومبلغ 260 جنيها و2 هاتف محمول.





من جانبه أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل 6 أشخاص من بينهم 4 سيدات بعد إقرارهم بالتصالح فيما بينهم إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وإصابتهم جميعا بإصابات طفيفة.



