ضبط مطحن خاص يتلاعب صاحبه في كميات الدقيق بالقليوبية



كان اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد بشن حملة تموينية، قادها العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية.





وأسفرت عن ضبط مطحن خاص عثر بداخله على 248،85 طن دقيق بلدي استخراج 82 % معبا داخل شكائر بها نقص في الأوزان بإجمالي 6,4 طن تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تبين وجود تجميع 28,83 طن أقماح بزيادة عن الرصيد الدفترى تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وكانت مباحث التموين بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2,37 طن مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية.



كما ضبطت الحملة 50,000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية كمنتج نهائى.

كما تم ضبط 1000 عبوة فارغة، و370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر كمستلزمات إنتاج، و11 ماكينة أدوات تصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص. وأسفرت الحملة عن ضبط 2,37 طن مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية.