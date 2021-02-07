ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مطحن خاص يتلاعب صاحبه في كميات الدقيق بالقليوبية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:57 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية أسفرت عن ضبط مطحن خاص يتلاعب صاحبه في كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز.

كان اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد بشن حملة تموينية، قادها العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية.

وأسفرت عن ضبط مطحن خاص عثر بداخله على 248،85 طن دقيق بلدي استخراج 82 % معبا داخل شكائر بها نقص في الأوزان بإجمالي 6,4 طن  تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح  غير مشروعة.

كما تبين وجود  تجميع 28,83 طن أقماح بزيادة عن الرصيد الدفترى تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وكانت مباحث التموين بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن  ضبط 2,37 طن مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية.

كما ضبطت الحملة 50,000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية كمنتج نهائى.

كما تم ضبط 1000 عبوة فارغة، و370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر كمستلزمات إنتاج، و11 ماكينة أدوات تصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 46 طن ملح طعام مغشوش وغير صالح للاستهلاك الأدمي بالغربية

ضبط 25 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في حمله تموينية بالغربية

ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط طن رنجة فاسدة داخل مصنع أسماك في الغربية

ضبط 12 طن ملح طعام ورنجة فاسدة قبل طرحها للبيع بحملة بالغربية

ضبط 50 ألف كمامة طبية و2 طن منظفات صناعية مغشوشة بالغربية

ترشيحاتنا

عشرات القتلى في الهند في 24 ساعة.. ما هو السبب؟

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

بالتركية .. أحمد حسن يبعث برسالة لـ مصطفى محمد

هانز فليك: مدرب الأهلي مذهل

بلاش ألماظ.. وزارة التموين تقدم نصيحة لراغبي الاستثمار |شاهد

رفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي