علقة ساخنة لـ لص سرق فتاة بالإكراه بشبين القناطر.. فيديو وصور

نجح أهالي قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، من ضبط لص سرق فتاة خلال استقلالها توك توك بميدان المحطة وفر هاربًا.









وقال أحد شهود العيان إن الأهالي أمسكوا بالمتهم بعد أن سرق حقيبة فتاة أثناء استقلاله "توك توك" وفر هاربا وقامت الفتاه بالصراخ، فتجمع الأهالي على صوت صراخها.





وأشار الشاهد إلى أن الأهالي تعقبوا المتهم بدراجة نارية وتم ضبطه وتلقينه علقة ساخنة وتم إخطار مركز شرطة شبين القناطر التي حضرت الى القرية وتسلمت المتهم من الأهالي وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض أحد أهالي منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الطفلة لمستشفي شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بعثور سعد رمضان مقيم بم نطقة القلج علي طفله رضيعة يتراوح عمرها مابين شهرين أو ثلاثة، ملقاة أمام منزله ترتدى جميع ملابسها وبداخل لفة قماش للأطفال.





تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفلة لمستشفى شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي على 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقية بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.





وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه نجار مسلح 55 سنة مقيم بتلا في المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة.