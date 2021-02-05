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حوادث

العثور على رضيعة ملقاة أمام منزل بالخانكة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:42 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض أحد أهالي منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الطفله لمستشفي شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بعثور سعد رمضان مقيم بمنطقة القلج علي طفله رضيعة يتراوح عمرها مابين شهرين أو ثلاثة، ملقاة أمام منزله ترتدى جميع ملابسها وبداخل لفة قماش للأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفلة لمستشفى شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي علي 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقية بلاغا من  مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين انه نجار مسلح 55 سنة مقيم بتلا في المنوفية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة.
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