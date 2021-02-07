إخلاء سبيل 6 أشخاص بعد تصالحهم إثر مشاجرة بالقليوبية

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل 6 أشخاص من بينهم 4 سيدات بعد إقرارهم بالتصالح فيما بينهم إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وإصابتهم جميعا بإصابات طفيفة.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة بين طرفين بسب خلافات بينهما وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 4 سيدات بإصابات طفيفة تحرر محضر بالواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.