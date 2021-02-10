إصابة عامل بإصابات خطيرة سقط على أسياخ حديدية بدكرنس

أصيب عامل باحدي قري مركز دكرنس ، بمحافظة الدقهلية ، بجرح طعني بالصدر أثر اختلال توازنه وسقوطه علي أطراف أسياخ حديدية بدرجات سلم منزله .





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول "عثمان محمد الغريب محمد " ٥٢ عاما ،عامل ، ومقيم قرية " ميت ضافر " دائرة المركز ، مصابا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمني ( إدعاء حادث عارض ).





بانتقال الضباط والفحص وبسؤاله قرر بأنه حال نزوله على درجات سلم منزله اختل توازنه وسقط على اطراف بعض الأسياخ الحديدية الظاهرة من درجات السلم.





مما ادى الى حدوث اصابته ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٥ عوارض مركز دكرنس ، وجاري العرض على النيابة العامة.