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توك شو

الأسبوع المقبل.. الحكومة تكشف الجهة المنوط بها تأجيل الدراسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء لم يصدر أى قرار اليوم بتأجيل الدراسة، موضحًا أن اللجنة الخاصة بإدارة أزمة كورونا هى من ستحدد ما سيتم فى الترم الثاني.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن اجتماع اللجنة سيكون فى مطلع الأسبوع القادم. 

ولفت إلى أن كل ما يخص الترم الثاني سواء التعليم العالى أو التعليم الأساسي سيكون فى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن ما ينشر عن تأجيل الدراسة عار تمامًا من الصحة، و الأوراق المنتشرة على السوشيال ميديا غير صحيحة.

وأوضح المستشار نادر سعد أن، العام الماضى تم تغيير نظام الامتحانات، بسبب كورونا، والدولة أنفقت حوالى 350 مليون جنيه لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وكشف أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة التى تكون فى مصلحة الطالب.
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