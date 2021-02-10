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الحكومة: زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:58 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الوضع الخاص بفيروس كورونا، وقال إن الوضع مازال فى تحسن .

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن  مصر و العالم تشهد لـ الأسبوع الرابع انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه يتوقع الانخفاض فى أعدد الإصابات بسبب قيام معظم الدول بـ تطعيم مواطنيها، وكشف أن اليوم سيكون هناك زيادة فى عدد الإصابات مقارنة بـ أمس تصل لـ 30 حالة جديدة. 
 
وأشار إلى أن الوضع الطبي بالمستشفيات غير مقلق، والدولة ووزارة الصحة تتابع بشكل مستمر ما يتم فى المستشفيات.

وأوضح المستشار نادر سعد أن، الزيادة ستكون اليوم فقط ولكن الاتجاه العام فى تحسن، ونطالب الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
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