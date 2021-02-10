متحدث الحكومة يزف خبرا سارا للمدرسين وأساتذة الجامعات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسبوع الثالث من الشهر الحالى ستصل دفعة من اللقاح الصيني، وستكون 300 ألف جرعة.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن النصف الثانى من فبراير سيكون هناك كميات كبيرة من اللقاحات التى ستأتى لمصر.









ولفت إلى أن، اللقاحات التى ستأتى ستعطى الدولة فرصة لاستهداف أعداد كبيرة، وأن هناك تفكيرا فى إعطاء المدرسين و أساتذة الجامعة من اللقاحات التى ستأتى بعد أيام.









وأشار إلى أن، معايير منظمة الصحة تضع المدرسين فى الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا، وذلك بعد الأطباء و أصحاب الأمراض المزمنة.









وأوضح المستشار نادر سعد أن ما سيتم بخصوص المدرسين سيكون قرارا تشجيعيا لهم.



