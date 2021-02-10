الحكومة تحدد 7 محافظات لبدء تطبيق مبادرة إحلال السيارات القديمة.. تعرف عليها

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال و تجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي : " القاهرة و الجيزة و السويس و بور سعيد و الاسكندرية و البحر الأحمر و الفيوم".





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن تكون السيارة الجديدة التى سيحصل عليها المواطن أقل من السعر الموجود فى السوق.





وأكد أن الدولة تقدم حوافز تشجيعية لكى يقوم المواطنين بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأن تلك المبادرة يستفيد منها المواطن و الدولة فى نفس الوقت، وأن صاحب السيارة الملاكي سيحصل على 22 ألف جنيه سيتم خصمها من السيارة الجديدة، و الميكروباص 65 ألف و التاكسي 45 ألف.





ولفت إلى أن، الوقود التقليدي " البنزين و السولار" يكلف الدولة الكثير من الأموال، ولكن الغاز الطبيعى أقل تكلفة ويحافظ على البيئة.





وأشار إلى أن، الدولة تسعى لتقليل استيراد المواد البترولية، و المحافظة على البيئة من التلوث.





وأوضح المستشار نادر سعد أن، إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي من أهم مبادرات الحكومة، و تلك المبادرة توفر لـ المواطن أموال كثيرة كفارق السعر بين البنزين و الغاز الطبيعي، وأن تلك النسبة تصل لـ 50%.





وتابع : " المواطن عندما يقوم باستبدال سيارته القديمة سيستفيد بأنه سيحصل على سيارة جديدة وتستهلك وقود أقل بنسبة 30%".







