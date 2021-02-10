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فن

غدا.. حمادة هلال ضيف برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يحل الفنان حمادة هلال، غدًا ضيف برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز على شاشة قناة "MBC مصر"، وذلك برفقة كل من الفنان إدوارد ووويزو وحسن عبد الفتاح.

الحلقة تتضمن حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يذكر أن إدوارد يشارك في مسلسل "لؤلؤ"، الذي يعرض حاليًا وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.
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