6 قتلى حتى الآن.. تجدد الاشتباكات بين السودان وإثيوبيا وانتصار كبير للخرطوم

أفادت قناة "العربية" عبر "تويتر"، بتجدد الاشتباكات العسكرية بين السودان وإثيوبيا على الشريط الحدودي.





وذكرت القناة السعودية، نقلا عن مراسلتها، أن الجيش السوداني نجح في طرد ميليشيات إثيوبية من أراضيه.





كما أكدت مراسلة العربية، مقتل جندي سوداني و5 جنود إثيوبيين في الاشتباكات الحدودية.





وكانت قناة "سكاي نيوز" نقلت عن مصدر عسكري سوداني إعلانه مقتل ضابطين بالجيش السوداني في اشتباكات مع قوات مدعومة من الجيش الإثيوبي على الحدود بين البلدين.





وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف اللاجئين الإريتريين في إقليم تيجراي الذي يمزقه الصراع في شمال إثيوبيا بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية وجددت الوكالة مناشدتها للحكومة من أجل الوصول إلى اللاجئين.