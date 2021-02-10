الخارجية الأمريكية تحسم موقفها من تصنيف قادة الحوثيين كإرهابيين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مُلتزمة بأمن السعودية، في مواجهة التهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أمن المملكة.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن " الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية بينما نواصل العمل على التوصل إلى حل للأزمة".





وأضاف: " قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".





وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان حول محاولة الاعتداء الذي شنّه الحوثيين على مطار أبها السعودي.









ونوه برايس إلى أن إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية غير مرتبط بسلوك قادتهم البغيض.