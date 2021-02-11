ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كيم كارداشيان تفتح النار على صحيفة ديلي ميل بسبب ابنتها

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:32 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements
شروق ابراهيم
هاجمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صحيفة ديلي ميل البريطانية بعد نشرها لخبر عنوانه :" كيم كارداشيان تثير الجدل بزعمها ان ابنتها نورث قامت برسم لوحة فنية". 

وسرعان ما ردت كيم كارداشيان على هذا الهجوم برسالة نارية قالت فيها :" عندما يأتي الامر لابنائي عليكم ان تتوقفوا .. وما هذا الهراء ". 

وكشف مصدر مقرب لمجلة بيبول الأمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست توقفا عن الذهاب الى استشاري علاقات زوجية من اجل اصلاح علاقتهما وذلك من أجل اتخاذ خطوط جدية بشأن الطلاق. 

وقال المصدر إن كاني ويست سوف يتواصل مع محاميه هذا الاسبوع من أجل البدء في اجراءات الطلاق بشكل رسمي. 

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض "اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة. 

وقالت التقارير الأجنبية ان كاني ويست ابتعد عن اسرته في الفترة الأخيرة ولا يعتني بأبنائه الاربعة ويستقر في مزرعته الخاصة وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق. 

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 6 سنوات انفصال.. طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست رسميا

تبحث عن شخص بشرته بيضاء.. كيم كارداشيان تنفصل رسميا عن كاني ويست

بعد انفصالهما رسميا.. 10 صور رومانسية لـ كيم كارداشيان وكاني ويست

شاهد.. صورة تؤكد انفصال كيم كارداشيان عن كاني ويست

بعد انفصالها عن كاني ويست.. تعرف على عدد زيجات كيم كارداشيان

نزاع على الثروة .. أول خلاف بين كيم كارداشيان وكاني ويست بعد الطلاق

ترشيحاتنا

ممكن أقدم بلاغ.. رد فعل رامي رضوان بعد التطاول عليه

بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

بعد الوباء.. 5 صراعات كبرى في العالم قد تتحول إلى حروب في 2021

مصطفى محمد يواصل التألق ويسجل هدفًا لـ جالاتا سراي في شباك ألانيا سبور

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية

ماذا كان يقرأ النبي قبل النوم؟ هذه الأذكار حافظ عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام