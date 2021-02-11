كيم كارداشيان تفتح النار على صحيفة ديلي ميل بسبب ابنتها

هاجمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صحيفة ديلي ميل البريطانية بعد نشرها لخبر عنوانه :" كيم كارداشيان تثير الجدل بزعمها ان ابنتها نورث قامت برسم لوحة فنية".





وسرعان ما ردت كيم كارداشيان على هذا الهجوم برسالة نارية قالت فيها :" عندما يأتي الامر لابنائي عليكم ان تتوقفوا .. وما هذا الهراء ".





وكشف مصدر مقرب لمجلة بيبول الأمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست توقفا عن الذهاب الى استشاري علاقات زوجية من اجل اصلاح علاقتهما وذلك من أجل اتخاذ خطوط جدية بشأن الطلاق.





وقال المصدر إن كاني ويست سوف يتواصل مع محاميه هذا الاسبوع من أجل البدء في اجراءات الطلاق بشكل رسمي.





كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض "اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة.





وقالت التقارير الأجنبية ان كاني ويست ابتعد عن اسرته في الفترة الأخيرة ولا يعتني بأبنائه الاربعة ويستقر في مزرعته الخاصة وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق.





وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.



