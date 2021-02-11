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رياضة

أروابارينا: أتحمل نتائج بيراميدز خلال الفترة الأخيرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:25 ص
الأرجنتيني رودولفو
الأرجنتيني رودولفو أروابارينا
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حسام الحارتي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز آنه يتحمل بشكل شخصي تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية مضيفا آنه سيفعل كل مالديه من أجل التتويج بلقب الدوري المصري.

وقال مدرب بيراميدز فى تصريحات لفضائية " النهار": "أملك لاعبين جيدين، لكن نتائجى مع بيراميدز حتى الآن غير جيدة وبعيدة عن التوقعات".

وتابع: "أداء الفريق حتى الآن عادي، ونهدف دائما للتحسن والوصول لأعلى المستويات".

وواصل: "أتحمل نتائج بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، وأثق أنني قادر علي إعادة الفريق للمسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

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