ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:41 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مجلس الوزراء والقيادة السياسة وكل الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، تتابع الوضع بكافة الجهات، وأنه يتم العمل على إتخاذ الإجراءات المناسبة بعناية شديدة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ القرار المناسب في أي وضع.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التجربة خلال المراحل الماضية سواء من خلال امتحانات الثانوية العامة أو الامتحانات التي تم إقامتها بكافة الاحتياطات الكبيرة لحماية ابنائنا وأـحفادنا. 

وأشار تاج الدين إلى أنه يتابع بدقة كل ما يتخذ من إجراءات هدفها حماية الإنسان المصري. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام