تاج الدين: مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مجلس الوزراء والقيادة السياسة وكل الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، تتابع الوضع بكافة الجهات، وأنه يتم العمل على إتخاذ الإجراءات المناسبة بعناية شديدة.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ القرار المناسب في أي وضع.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التجربة خلال المراحل الماضية سواء من خلال امتحانات الثانوية العامة أو الامتحانات التي تم إقامتها بكافة الاحتياطات الكبيرة لحماية ابنائنا وأـحفادنا.



