ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصل إلى مصر 100 ألف منها.. تاج الدين: الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص توزيع لقاحات كورونا .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:46 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يتم دراسة جميع الاجراءات قبل عودة الدراسة، وتلك الإجراءات تعمل على حماية الطلاب ولا داعى للقلق.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك جدول تطعيمات في الحصول على لقاحات كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك ٧٨ دولة ظهر فيها نوع فيروس كورونا المتحور، متابعا أن بعض اللقاحات لاتؤثر على هذا النوع الجديد من الفيروس.

وأشار تاج الدين إلى أن  التطعيم تم انتاجه بشركة لدي إنجلترا ايضا لذا لديها اولوية فى توزيع اللقاحات، والاتحاد الاوروبي يعانى من عدم وصول كميات لقاحات كورونا التى يطلبها. 

وقال  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أنه وصل إلى مصر أنه وصل ١٠٠ ألف من اللقاحات ، وقريبا سيصل ٣٠٠ ألف جرعة من الصين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي.. ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات

مستشار الرئيس لشئون الصحة يوضح أهمية لقاحات كورونا وتأثيرها والفئات الأولى.. شاهد

مستشار الرئيس لـ الصحة: تطعيم لقاح كورونا ليس إجباريا.. فيديو

عوض تاج الدين: العالم توصل إلى 5 لقاحات فقط لكورونا.. وأعداد الوفيات المعلنة ليست حقيقية

لا توجد عدالة في توزيع اللقاحات.. تاج الدين: تحسن كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

التطعيمات آمنة .. عوض تاج الدين يطمئن الخائفين من تلقي لقاح كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

تامر أمين يوجه رسالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. فيديو

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

صحيفة ميرور تحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

صلح قصير.. تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان

قصف جبهة.. شادي محمد يرد على منتقدي أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

مناخيري ممكن تقع.. ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعاني من نفس مرض حورية فرغلي..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام