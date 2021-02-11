وصل إلى مصر 100 ألف منها.. تاج الدين: الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص توزيع لقاحات كورونا .. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يتم دراسة جميع الاجراءات قبل عودة الدراسة، وتلك الإجراءات تعمل على حماية الطلاب ولا داعى للقلق.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك جدول تطعيمات في الحصول على لقاحات كورونا.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك ٧٨ دولة ظهر فيها نوع فيروس كورونا المتحور، متابعا أن بعض اللقاحات لاتؤثر على هذا النوع الجديد من الفيروس.





وأشار تاج الدين إلى أن التطعيم تم انتاجه بشركة لدي إنجلترا ايضا لذا لديها اولوية فى توزيع اللقاحات، والاتحاد الاوروبي يعانى من عدم وصول كميات لقاحات كورونا التى يطلبها.



