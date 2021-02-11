ينتقل من الخفافيش إلى الخنازير .. مستشار رئيس الجمهورية: بداية فيروس نيباه كانت عام 1998 .. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن بداية فيروس نيباه كانت عام 1998 وهو موجود فى ماليزيا.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن فيروس نيباه أخذ مجموعة من الخصائص من الفيروسات.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس نيباه يأتي من الخفافيش مثل كورونا والتي تحمل فيروسات غير محدودة العدد ولا تمرض.



