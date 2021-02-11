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ندرس الأمور بعناية.. مستشار الرئيس: لا أخشى على أحفادي من حضور الامتحانات في ظل كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:33 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مجلس الوزراء والقيادة السياسة وكل الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، تتابع الوضع بكافة الجهات، وأنه يتم العمل على إتخاذ الإجراءات المناسبة بعناية شديدة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ القرار المناسب في أي وضع.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التجربة خلال المراحل الماضية سواء من خلال امتحانات الثانوية العامة أو الامتحانات التي تم إقامتها بكافة الاحتياطات الكبيرة لحماية ابنائنا وأـحفادنا. 

وأشار تاج الدين إلى أنه يتابع بدقة كل ما يتخذ من إجراءات هدفها حماية الإنسان المصري مؤكدا انه لا يخشى على احفاده من حضور الإمتحانات بالرغم من كورونا.
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