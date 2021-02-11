أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:





اعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان عباس منصور، كاشفين عن تفاصيل تشييع جنازته صباح اليوم بساحة مسجد رابعة العدوية.





أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد الخضوع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، إذ تشعر بالأعراض الأولى من ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم.





نشرت الفنانة هنادى مهنا صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مفاجأة أخرى في قصة ارتداد المغنية ابتسام مهدي المعروفة باسم بسمة الكويتية، بعدما أعلنت الأخيرة تركها للإسلام واعتناق اليهودية.



