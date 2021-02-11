تشعر بالأعراض.. إصابة الراقصة دينا بفيروس كورونا





وتعود الفنانة دينا إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال فيلم "سقراط ونبيلة" والذى من المقرر ان تبدا فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة.









والفيلم يشارك في بطولته الفنان أشرف عبد الباقى وأحمد فتحى وسامى مغاورى ومن تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعى.









وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.









يذكر أن شاركت الفنانة دينا في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.









ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.





أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد الخضوع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، إذ تشعر بالأعراض الأولى من ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم.