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فن

بعد الجدل السائد .. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نفى مصدر مقرب للفنان يحيي الفخراني، في تصريح لموقع "صدى البلد" الاخباري، ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتزال النجم الكبير الفن.


وكان حساب مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي، يحمل اسم الفنان يحيي الفخراني، نشر بيانا يؤكد أنه قرر اعتزال عن الفن.


وكتب الحساب تغريدة جاء فيها:"‏صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم".


ويعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.


المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.


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