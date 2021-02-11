بقوة 4500 أمبير.. تسريب مواصفات سلسلة هواتف وان بلس القادمة OnePlus 9

أشارت بعض التسريبات في أواخر الشهر الماضي، إلى أن هاتفي شركة وان بلس OnePlus 9 و 9 Pro، سيحتويان على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، والآن، أكد المسرب التقني Max Jambor، هذه المعلومة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التفني، أكد المسرب التقني الموثوق به، أن هاتفي وان بلس القادمان سيأتيان منع أاجهزة شحن داخل الصندوق، وفي تغريدته على موقع تويتر لم يوضح "Jambor"، السرعة التي ستكون عليها المحولات المجمعة، ولكن الصورة التي نشرها على تويتر كشفت فقط عن سعة البطارية.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف OnePlus 9 Pro، مدعوما بتقنية شحن سريع بقدرة 65 وات، ومن المتوقع أن يحصل الإصدار العادي أيضًا على نفس سرعة الشحن، ولكن من غير الواضح ما إذا كان طراز الـ Lite سيشترك في سرعة الشحن أم سيحصل على سرعة شحن أقل.





ووفقا للتسريبات، سيتم تشغيل هاتفي OnePlus 9 و 9 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، وهو يعد ثاني المواصفات التي يتشارك فيها الهاتفان المنتظران.





ولك يختلف الهاتف في بعض المواصفات من بينها الشاشة، حيث سيأتي افصدار العادي بشاشة بقياس 6.55 بوصوة، بجودة عرض FullHD +، في حين أن طراز Pro سيحتوي على شاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، وبدقة QHD +.





وذكرت التسريبات أن هتفي OnePlus 9 و 9 Pro سيدعمان الشحن اللاسلكي، ولكن سيحصل الإصدار المتميز الـ Pro على دعم بقدرة 45 وات، ولكن سرعة الشحن الإصدار العادي OnePlus 9 غير معروفة.





وكشفت الصور المسربة مؤخرا لهاتف OnePlus 9 Pro، أن الهاتف الذكي سيحتوي على كاميرا خلفية رباعية، تم تطويرها بالتعاون مع شركة Hasselblad.





ومن المتوقع أن تصل سلسلة OnePlus 9، في شهر مارس المقبل، وستحتوي على ثلاثة طرازات جديدة هي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 Lite.



