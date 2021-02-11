الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدًا.. والطقس مائل للدفء يصاحبه شبورة ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلاً، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس ما بين الدافئ إلى مائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد، يكون بارد ليلا والرياح معتدلة يصاحبه شبورة مائية صباحا .





ويكون درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 13.