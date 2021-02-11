ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصدر بالإليزية يكشف شرط ماكرون لزيارة لبنان

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:41 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر بقصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد ويتم تشكيل حكومة.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

وأفاد مكتب الحريري، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الإليزية في باريس، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن الحريري في هذا السياق بحث وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة، السبل الممكنة لتذليلها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصادر: ماكرون يزور لبنان في هذا الموعد

مجلة فرنسية: 2.5 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار بيروت

ماكرون يزور لبنان في هذا الموعد

لبنان يغرق في الأزمات.. كيف تغيرت ملامح "سويسرا الشرق" في 2020؟ عجز اقتصادي غير مسبوق.. وأزمة سياسية بلا مخرج في الأفق

تحذيرات من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الصيف لهذا السبب

الحريري ينتظر لقاء ماكرون.. هل تنجح المساعي الدولية في تشكيل حكومة لبنان ؟

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

وزيرة الصحة: توقعات بزيادة إصابات كورونا أبريل القادم.. فيديو

قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

ومنها أكلة مصرية.. أغرب الأكلات والوجبات حول العالم

بسبب قطع دجاج.. العناية الإلهية تنقذ أربعينيا من موت محقق

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور