وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه

يشارك غدا الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية فى احتفالات العيد القومى للمحافظه حيث من المقرر أن يزور المحافظه غدا ليؤدى صلاة الجمعه بمسجد النصر بالمنصورة بحضور القيادات التنفيذية والأمنية واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف كما سيتم غدا افتتاح ٧ مساجد بقيمة ٢٤ مليون جنيه.

وسيقوم وزير الأوقاف غدا بإفتتاح مسجد الرحمة بقرية بشلا بمركز ميت غمر، وتبلغ مساحته ٤٥٠ مترا مربعا، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه كما سيفتتح مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء بمركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته ٣٠٠ متر مربع، دور واحد ، وبتكلفة مالية قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه.





كما سيقوم بافتتاح باقى المساجد رؤساء مجالس المدن و مدراء ادارات الأوقاف وهى مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته ٦٨٠متر مربع ، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد العمدة بقرية كفر الخطبة بمركز شربين، وتبلغ مساحته ٦٥٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه.





كما سيتم افتتاح مسجد منشية أبو الفتوح بمركز بلقاس وتبلغ مساحته ١٨٠ مترا مربعا، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها .١٥٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف مركز ميت غمر وتبلغ مساحته ٢٠٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد الكبير قائد العبد بجمصة وتبلغ مساحته ٣٩٦ مترا مربعا دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٣٥٠٠٠٠٠ جنيه.