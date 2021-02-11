ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
يشارك  غدا الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية فى احتفالات العيد القومى للمحافظه حيث من المقرر أن يزور المحافظه غدا ليؤدى صلاة الجمعه بمسجد النصر بالمنصورة بحضور القيادات التنفيذية والأمنية واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف  كما سيتم غدا افتتاح ٧ مساجد بقيمة ٢٤ مليون جنيه.
وسيقوم وزير الأوقاف غدا بإفتتاح مسجد الرحمة بقرية بشلا بمركز ميت غمر، وتبلغ مساحته ٤٥٠ مترا مربعا، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه كما سيفتتح مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء بمركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته ٣٠٠ متر مربع، دور واحد ، وبتكلفة مالية قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه.

كما سيقوم بافتتاح باقى المساجد رؤساء مجالس المدن و مدراء ادارات الأوقاف وهى مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته ٦٨٠متر مربع ، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد العمدة بقرية كفر الخطبة بمركز شربين، وتبلغ مساحته ٦٥٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه.

كما سيتم افتتاح مسجد منشية أبو الفتوح بمركز بلقاس وتبلغ مساحته ١٨٠ مترا مربعا، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها .١٥٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف مركز ميت غمر وتبلغ مساحته ٢٠٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ومسجد الكبير قائد العبد بجمصة وتبلغ مساحته ٣٩٦ مترا مربعا دورين، وبتكلفة مالية قدرها ٣٥٠٠٠٠٠ جنيه.
وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه
وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه
وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه
وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه
وزير الأوقاف يزور الدقهلية غدا ويفتتح 7 مساجد بتكلفة ٢٤ مليون جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدًا.. افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ بـ تكلفة 24 مليون جنيه

افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ اليوم

افتتاح 10 مساجد جديدة في المحافظات.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة وسط المصلين.. والتزام بالإجراءات الاحترازية

بتكلفة 24.5 مليون جنيه.. افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ.. صور

افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه

افتتاح 4 مساجد بـ كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

معنديش بنات للجواز.. حكاية جزار ذبح شخصا رفض زواجه من ابنته بالجيزة

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

فيديو جراف.. من راقص لـ تاجر قطن.. عادل أدهم عالم السينما وأسرار تبرؤ نجله منه

الابن العاق.. قصة طرد أبوين من الشقة بسبب الزوجة.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور