المنيا.. توحيد الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لرصد احتياجات المواطنين بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. صور

وجّه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لرصد احتياجات المواطنين بالمراكز المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحشد جهود كافة مؤسسات الدولة للبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد محافظ المنيا أن محاور المبادرة تتضمن كافة جوانب حياة المواطن مما سيحدث تغيير شامل بالريف المصري ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشي كريم، موضحا ضرورة مشاركة المواطن وأهمية دوره على مدار مراحل تنفيذ المشروعات.

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من جانبه ، أجري الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا جولات تفقدية فى قرية الشيخ عباده وبعض توابعها بمركز ملوى وقرية شيبه بمركز أبو قرقاص ، وذلك بحضور دكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط لشئون خطة التنمية المستدامة والدكتور محمد فريد مساعد وزير التخطيط لمتابعة المشروعات القومية ومحمد شريف منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التخطيط والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي.





وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة ومركز شباب الشيخ عباده ومدرسة نجع التل التي يجرى إنشائها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى ومحطة مياه الشرب بقرية شيبه ، هذا وسيتم استكمال الجولات التفقدية اليوم الخميس بمركزي العدوة ومغاغة.





وأكد نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث أثر ملموس في حياة المواطن المصري فلم يعد التجديد يتضمن قرية فقط بل أصبح يشمل مركز بأكمله ، وأشار إلى أن حياة كريمة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة لذا أعدت المحافظة كافة الاستعدادات داخل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمتابعة تطوير المراكز المستهدفة على مستوى 14 قطاعاً بطريقة علمية لتحقيق أعلى استفادة ، قائلا: "حياة كريمة مشروع ستغير وجه الحياة بالريف المصري"





وعلى هامش الزيارة تفقد نائب المحافظ العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية الشيخ عبادة ، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتنظيم النسل لمجابهة مخاطر النمو السكاني الذي يلتهم الجهود التنموية المبذولة من قبل الدولة ، واستمع لاحتياجات المواطنين موجها بضرورة تشغيل كافة الخدمات التي تم الانتهاء من تجديدها على وجه السرعة





وأكد دكتور جميل حلمى على ضرورة رصد كافة احتياجات المواطنين خاصة الاحتياجات المتعلقة بقطاعي الصرف الصحي والمياه، واستكمال كافة الأبنية التعليمية لتوفير مستوى تعليمي جيد للمواطنين.