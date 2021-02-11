كوكاكولا يبدأ الاستعداد بقوة لـ الإنتاج الحربي في الكأس

عاد الفريق الأول لكوكاكولا الى تدريباته مساء امس الأربعاء استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى بدور ٣٢ لكاس مصر بعد الراحة التي منحها لهم تامر مصطفى، المدير الفني للفريق عقب الفوز الذى حققه النادي أول أمس على النجوم بثلاثة اهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من المجموعة الثانية للممتاز ب.





وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات طالبهم بضرورة الاستمرار على هذه الروح والأداء من اجل المنافسة على بطاقة الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.





واطمأن الجهاز الفني على اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم مؤخرا مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس مجدى إسماعيل في فترة الانتقالات الشتوية، وهم رضا الويشي وجون إيفري وخالد طيارة ومحمد يسري وأحمد فوزي.



