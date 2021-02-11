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سامح شكرى: نسعى لإنهاء الأزمات بالوسائل السياسية والبعد عن التعامل بالقوة والتدخل العسكرى.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه نسعى الى تدعيم العلاقة فيما بين الاطار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من اجل تحقيق مصالح شعوبنا فى كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مشتركا بين الدول الثلاثة.


وأضاف شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، قدرتنا على مواجهة كورونا تتضاعف من خلال التكامل فيما بيننا والعمل المشترك الهدف منه تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات وليس موجه لى طرف يعمل فى اطار تحقيق الاستقرار وفقًا لقواعد القانون الدولى.


وتابع وزير الخارجية، لدينا الرغبة فى تعظيم الشراكة فيما بين دولنا وشركائنا الدوليين  والولايا ت المتحدة الامركيية والدول النامية والصين ونسعى لتحقيق الاستقرار وانهاء الازمات من خلال الوسائل السياسية والبعد عن اللجوء  للتعامل بالقوة والتدخل العسكرى الى اراضى الغير.

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