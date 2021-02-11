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محافظات

سكرتير عام بني سويف يقود حملة على سائقي الميكروباص غير الملتزمين بتعريفة الركوب

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد ببحث شكوى عدد من المواطنين من قيام  بعض سائقى سيارات الأجرة "الميكروباص" برفع تعريفة الركوب "الأجرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع مما يشكل عبئا على المواطنين فضلا عن مخالفة التعريفة التي أقرتها المحافظة  لخطوط سير السيارات بينها وبين المحافظات المجاورة . 

 وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أشرف"اليوم الخميس"اللواء حسام حمودة  السكرتير العام المساعد على تنظيم حملة مفاجئة شارك فيها  العقيد أحمد حسن مباحث المرور، والعميد خالد زكي مدير مشروع المواقف بالمحافظة ، وتم التوجه للطريق الصحراوي الشرقى وعمل تمركز أمني متحرك "كمين مروري" على أماكن خطوط سير السيارات القادمة من القاهرة  في طريقها إلى بني سويف. 

وقامت الحملة باستيقاف سائقى السيارات والاستعلام من الركاب عن قيمة التعريفة الركوب التي قاموا بدفعها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة لخطوط  السير من وإلى القاهرة والجيزة  وضواحيها ، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لبعض السائقين لعدم التزامهم وتحصيلهم مبالغ أزيد من الأجرة المقررة استغلالا لكثافة حركة السفر المرتبطة بنهاية الأسبوع  يومي الخميس والجمعة، حيث اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ، وتم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات ، مع الالتزام بارتداء الكمامات . 

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كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار فى الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
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