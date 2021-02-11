الزراعة تناشد المزارعين بسرعة انهاء الاجراءات لتسليم أراضي وزارة الزراعة

قام د محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعيه بمنطقه سهل الطينه بمشروع تنمية 456 الف فدان بسيناء والمرور علي بعض زراعات الموسم الشتوي بالمنطقه وقد تم عقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي سهل الطينه.





يأتى ذلك لبحث مشاكلهم المتعلقة بالزراعة وسداد الأقساط المستحقة عليهم وكذلك غرامات التاخير والفوائد وأيضا تفعيل محطه الميكنه الزراعيه بالمنطقه وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعيه اللازمه والتنسيق مع مركز بحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفني الإرشادي والبحثي وزياده مشاركه مركزي البحوث الزراعية والصحراء في الانشطه الإرشادية والبحثية بالمنطقه .





يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد بين المزراعين والمستثمرين والعمل على حل المشاكل التي تواجه انشطه التنميه الزراعيه المستدامة على مستوى الجمهورية وخاصة مناطق الاستصلاح الجديدة





كما يأتى ذلك بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأيضا تسهيل الحصول علي كارت الفلاح.



رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اللقاء الجماهيري اشاد بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد وناشد المزارعين بضرورة التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة لإنهاء الإجراءات الماليه والاداريه لاستلام عقودهم حتي يتسني لهم الاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي