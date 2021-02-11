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أخبار البلد

وزير النقل: الطريق الدائري يمر عليه 213 ألف سيارة يوميًا

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:27 م
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم  في معدلات  تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق بالتزامن مع  تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير  والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير  حيث بدأت الجولة، بتفقد المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لمتابعة معدلات التنفيذ حيث  تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجارى الانتهاء من ( إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه و  و توسعة جميع الكبارى في هذه المسافة )  كما تابع  أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم 

بعدها توجه وزير النقل لتفقد المسافة من  المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم متابعة التقدم في أعمال نقل المرافق  وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك التقدم في أعمال  تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد 

وأكد الوزير على الشركات المنفذة  على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل و استمرا تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة. 

 واستمرار تنفيذ خطة انارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في  شكل حضاري متميز، كما أكد وزير النقل  على  تكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز في هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا مشيرا الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات

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