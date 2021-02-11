حادث صادم.. رضيع يعثر على 201 عنكبوت بإحدى الألعاب

تسمانيا الإسترالية. بشكل مفاجئ، عثر طفل رضيع يبلغ من العمر عامين فقط على عنكبوت ضخم و200 طفل له في بيضة بشاحنة لألعابه بولاية









ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، كان الطفل سعيدًا للغاية باكتشافه العنكبوت الضخم وأبناءه الـ 200 ثم ذهب به إلى خالته التي أصيبت بصدمة.









وشاركت خالة الطفل، بروك ثورب، صورة العنكبوت على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقق آلاف المشاهدات، موضحةً: « وضعنا اللعبة على الفور في مكان آمن ومنفصل حتى نحل المشكلة».







ويقدر دكتور روبرت رافين، المتخصص في علم العنكبوتيات، من متحف ولاية كوينزلاند، أن بيضة العنكبوت الضخم بها حوالي 200 طفل تتراوح أعمارهم بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.









وأضاف رافين أن بيضة العنكبوت ما زالت بيضاء، وهذا يعنى أن مئات الأطفال لا يزالون في طور النمو، وأنها سيولدون بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى، داعيًا من عثروا عليها إلى تركها وعدم إزعاجها.



